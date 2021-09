US Open: Historische Pleite für Lokalmatadoren

Die Aufschlag-Kanone scheiterte am Südafrikaner Lloyd Harris im Achtelfinale. Letzterer steht übrigens erstmals in einem Major-Viertelfinale, in dem er nun auf Alexander Zverev (GER-4) trifft. Opelka äußerte sich zum Exodus seiner Landsleute ehrlich: „Wir haben über ein Dutzend Leute in den Top 100, aber wir haben keinen Grand-Slam-Finalisten.“ Dominante Zeiten wie einst mit Pete Sampras oder Andre Agassi seien aber selten für ein Land. „Ich glaube nicht, dass wir so eine dominante Zeit wieder haben werden.“