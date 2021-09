Linke wirbt für Rot-Grün-Rot in Deutschland

Linke gegen Aufrüstung und Waffenlieferungen

Kategorisch schloss Bartsch jedoch eine Beteiligung an einer Regierung aus, „welche die Rüstungsausgaben steigert und Waffen in Krisengebiete liefert“. Diese könne es „mit der Linken nicht geben“, sagte er. Auch die Forderung nach einem Ende aller Auslandseinsätze der Bundeswehr wird in dem Sofortprogramm bekräftigt. Die NATO wird dagegen in dem achtseitigen Papier nicht erwähnt.