„Das war das Allerbeste, was mir passieren konnte“

Nach einem Jahr in Stams habe ich gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist. Dadurch, dass ich zuhause die große Unterstützung durch meine Familie und das Training mit meinem Papa sowie dem Vorarlberger Schülerkader hatte, war die Möglichkeit, bei Johannes Kaufmann in Dornbirn diese Lehre zu absolvieren, das Allerbeste, was mir passieren konnte. Zumal ich mich immer schon fürs Bauen interessiert habe und ich mir auch vorstellen kann, irgendwann nach meiner Karriere in diesem Bereich zu arbeiten.