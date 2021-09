Liebesbetrüger aus Wels geht Polizei ins Netz

Die Polizei hat einen 37-jährigen Welser, der einer 42-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen Liebe vorgetäuscht und ihr damit eine Geldsumme in sechsstelliger Höhe herausgelockt haben soll, geschnappt. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch in einer Presseaussendung bekannt.