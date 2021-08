LASK im Bundesliga-Transferfinish am „fleißigsten“

Der 19-Jährige will nach drei Jahren im Kader diverser Nachwuchsteams der „Blues“ auf Erwachsenen-Ebene durchstarten. Seine längerfristige Zukunft wird aber wohl nicht in Wien liegen, Rapid besitzt keine Kaufoption. Am Tag davor hatten die Hütteldorfer „Streik-Mann“ Emanuel Aiwu unter Vertrag genommen. Der Innenverteidiger hatte Admira-Coach Andreas Herzog am Sonntag wenige Stunden vor dem Spiel gegen Sturm Graz mitgeteilt, er sei nicht imstande zu spielen, weil ihm einige Angebote vorlägen. Einen Tag später war er die nach Kevin Wimmer, Marco Grüll, Robert Ljubicic und Jonas Auer fünfte Sommer-Verpflichtung Rapids - für kolportierte 750.000 Euro.