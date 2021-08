Rapid eist Mega-Talent Ballo vom FC Chelsea los!

Vor seinem Engagement im Nachwuchs des FC Chelsea, wo er es in drei Jahren in der U18 und U23 auf 76 Pflichtspiele, 18 Tore sowie 10 Assists brachte, war er in der LASK-Jugend, bei Bayer Leverkusen und Viktoria Köln ausgebildet worden. Beim SK Rapid, der keine Kaufoption auf den gebürtigen Ivorer hat, soll nun der erste Schritt in den Erwachsenen-Profi-Fußball gelingen. Rapid-Coach Didi Kühbauer: „Er möchte den nächsten Entwicklungsschritt bei uns machen und dabei werden wir ihn alle unterstützen.“