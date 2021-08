Abwehr-Hoffnung Aiwu wechselt von Admira zu Rapid

Am Sonntag war er durch seine Weigerung, für die Admira aufzulaufen, in Gunst und Ansehen von Rapid-Legende Andreas Herzog noch tief gesunken - und ab heute ist er selber ein Rapidler: Abwehr-Hoffnung Emanuel Aiwu wechselt mit sofortiger Wirkung von der Admira zum SK Rapid! Der 20-jährige Verteidiger erhält in Hütteldorf einen Vertrag über die kommenden drei Saisonen bis Sommer 2023/24.