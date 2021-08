Alaba-Spezi und Weltmeister Boateng geht zu Lyon

Dann ging es plötzlich sehr schnell

Am Dienstagmorgen war es dann schnell so weit. Die beiden Parteien konnten sich auch über die finanziellen Konditionen einigen. So wechselt Boateng für zwei Jahre nach Lyon. Bereits am Dienstagabend könnte er in Frankreich eintreffen, spätestens aber am Mittwochvormittag. Am Mittwoch wird er in Lyon bereits seinen neuen Vertrag unterzeichnen, damit ist er dann in der Europa League spielberechtigt.