Seilbahner Hörl: „Klarer Plan für Wintersaison!“

Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen in der Wirtschaftskammer, fürchtet, dass ein Großteil der heimischen Seilbahnunternehmen einen weitere stark eingeschränkte Wintersaison oder gar einen Lockdown nicht überstehen würde. Er rechnet damit, dass in so einem Fall rund 80 Prozent der Betriebe überhaupt nicht aufsperren würden - auch nicht mehr nur für Einheimische. Für die meisten würde es sich wirtschaftlich einfach nicht rechnen. Der Zillertaler spricht von Umsatzeinbußen von mehr als 90 Prozent.