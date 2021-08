Sommertourismus noch nicht auf Vor-Corona-Niveau

Einheimischen-Anteil erhöhen

Neben Stammgästen aus Bayern, Baden-Württemberg und den Niederlanden mischten sich auch einige Vorarlberger unter die Urlauber. Der Anteil an einheimischen Gästen ist sowohl gegenüber 2019 (plus 3,2 Prozent bei den Gästen bzw. plus 5,5 Prozent bei den Nächtigungen) als auch gegenüber 2020 angewachsen. „Das Gästemarketing innerhalb Österreichs soll verstärkt, der Einheimischen-Anteil sukzessive weiter erhöht werden“, gab Tourismuslandesrat Christian Gantner die Marschroute vor. Bis 2022 soll dann auch die Tourismusstrategie erarbeitet sein.