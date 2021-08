Fronius-Chefin ist ein „Vagabund“ mit Bodenhaftung

„Ich schreck’ mich immer“, sagt Fronius-Geschäftsführerin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, wenn sie die Baustelle am Standort in Sattledt zu Gesicht bekommt. Der Ausbau macht auch wirklich etwas her, stellt die Weichen für die Weiterentwicklung des Unternehmens, das auf Schweiß- und Batterieladetechnik, sowie auf Photovoltaik spezialisiert ist.