Krisztian Gardos startet stark ins Tokio-Turnier

Einen ausgezeichneten Start in die Paralympischen Spiele in Tokio hat Krisztian Gardos gefeiert. Der im Tischtennis-Turnier als Nummer sechs gesetzte Tiroler besiegte am Mittwoch den Südafrikaner Theo Cogill klar mit 3:0 (5,9,7). Der Bruder von Robert Gardos, der gerade in Tokio im Olympiaeinsatz war, hatte 2016 in Rio Bronze geholt. Am Donnerstag trifft er auf Mateo Boheas (FRA-4), am Freitag auf Carlos Carbinatti (BRA-26). Die beiden Besten stehen im Viertelfinale.