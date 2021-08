Heute vor 30 Jahren: Geburt einer Sport-Legende

Keine Details

Details über Schumachers Gesundheitszustand sind nicht bekannt, der mittlerweile 52-jährige siebenfache Weltmeister, der in seiner Karriere bei Benetton und Ferrari über 5000 Runden in Führung gelegen ist, lebt abgeschirmt von der Öffentlichkeit in seinem Anwesen am Genfer See in der Schweiz. Todt: „Wir hoffen, dass sich die Dinge langsam, aber sicher verbessern.“