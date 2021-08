Kristensen freut sich über Dänemark-Einberufung!

Salzburg-Verteidiger Rasmus Kristensen hat vor dem entscheidenden Playoff-Rückspiel um den Einzug in die Champions League am Mittwoch (21 Uhr) bei Bröndby IF noch einmal eine Moralinjektion erhalten. Der 24-Jährige wurde für die kommenden WM-Qualifikationsspiele in der Österreich-Gruppe F in den Kader des dänischen Nationalteams berufen.