Windtner: Kein Einmischen in ÖFB-Präsidentensuche

Leo Windtner beteiligt sich nicht an der Suche nach seinem Nachfolger als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB). Das stellte der 70-Jährige am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Nationalteam-Kaderbekanntgabe klar. „Das Thema meiner Nachfolge ist mir nicht anheimgestellt, ich werde dazu auch keinen Kommentar abgeben“, erklärte Windtner. Windtner hatte am 6. August angekündigt, nicht mehr als Chef des größten Sport-Fachverbandes des Landes zur Verfügung zu stehen ...