Corona-Cluster im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

Wer zwischen 18. und 22. August beim Wasserfest in der Freizeitanlage Großhart war oder am 22. August mit dem Thermenlandbus von Bad Waltersdorf nach Wien gefahren ist (Abfahrt um 19.23 Uhr), könnte mit einer Corona-positiven Person in Kontakt gewesen sein. Die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld ruft daher alle entsprechenden Personen auf, in den nächsten Tagen ihren Gesundheitszustand besonders aufmerksam zu beobachten und sich einem freiwilligen (kostenlosen) PCR-Test zu unterziehen. Außerdem sollen sie ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren.