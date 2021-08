„Schande!“ Schuldzuweisungen nach Spielabbruch

„Man spielt nicht Fußball, wie man in den Krieg zieht“

„Man spielt nicht Fußball, wie man in den Krieg zieht“, sagt Marseilles Bürgermeister Benoit Payan dem Sender Franceinfo. „Ich werde heute die Sportministerin anrufen, um ihr zu sagen, wie ich die Dinge sehe, und um ihr zu sagen, dass das, was passiert ist, nicht zu tolerieren ist.“ Die Vorfälle ließen den Fußball in einem erbärmlichen Licht erscheinen. Und genauso erbärmlich seien auch die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen im Stadion in Nizza gewesen.