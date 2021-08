SPÖ Burgenland: „Die Quartiere sind übervoll“

Doskozil „tanzt ständig aus der Reihe“

Ein Experte für den Bereich Migration sei Landeshauptmann und Landesparteichef Hans Peter Doskozil, dieser werde in den nächsten Tagen auch selbst zu dem Thema Stellung nehmen, kündigte Fürst an. Bereits am Vormittag hatte der burgenländische ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz wiederum heftige Kritik an Doskozil geübt. Der Landeshauptmann falle in der Debatte vor allem dadurch auf, dass er „ständig aus der Reihe tanzt“.