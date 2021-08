„Mehr Polizisten an der Grenze dringend benötigt“

Viele Überstunden

Um die anfallende Behördenarbeit im Zuge der Erstaufnahme von Migranten erledigen zu können, fallen extrem viele Überstunden an. Verschnaufpausen gibt es keine mehr. „Die übermäßigen Anstrengungen setzen den Beamten zu. Das führt zu Beeinträchtigungen in gesundheitlicher, aber auch in sozialer Hinsicht“, merkt Misik an.