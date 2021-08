Asylant an Grenze als Schlepper verhaftet

Mit dem Zug nach Wien

Geplant war, die drei Migranten im Bahnhof in Deutschkreutz in einen Zug nach Wien zu setzen. So weit kamen sie aber nicht. Noch in Ritzing auf dem Hauptplatz griffen Beamte einer Polizeistreife ein. Der mutmaßliche Schlepper wurde festgenommen. Er behauptete, die Männer aus dem Jemen und dem Sudan zufällig in Ritzing getroffen zu haben.