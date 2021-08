Gebühren-Erhöhung ist fix: Wien wird noch teurer!

So erklärt die Stadt die „Anpassung“

Die Stadt erklärt die „Gebührenanpassung“ so: „Die Valorisierung in Wien richtet sich nach dem Verbraucherpreisindex (VPI), dem Maßstab für die allgemeine Preisentwicklung bzw. für die Inflation in Österreich.“ Das Geld werde in „die Modernisierung und Erhöhung der Servicequalität der Daseinsvorsorge investiert“.