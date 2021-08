Gebühren: Nach Umfaller üben Neos leise Kritik

Rückblick: Als im August 2018 die rot-grüne Stadtregierung die Gebühren per Valorisierungsgesetz erhöhte, war bei den Neos Feuer am Dach. „Gerade diese Gebühren treffen sozial Schwächere unverhältnismäßig hoch, weil sie im Gegensatz zu Steuern nicht vom Einkommen abhängen“, wetterte die damalige Gemeinderätin Bettina Emmerling. Heute, als pinke Klubchefin, sieht sie das offenbar anders. Ihr Vorgänger als Fraktionschef, Christoph Wiederkehr, präsentierte im Mai 2020 ein Konjunkturpaket. Eine Forderung: die Senkung der Gebühren für Müll, Kanal und Wasser um 15 Prozent, damit Haushalte pro Jahr um 112 Millionen Euro entlastet werden. „Das ist ein wichtiger Impuls für den privaten Konsum“, so der heutige Vizebürgermeister damals.