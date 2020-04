Sind Marderhunde der Zwischenwirt des Coronavirus?

Das Virus sei ein Fledermaus-Virus, so Drosten, der Leiter des Institutes für Virologie an der renommierten Charite in Berlin ist. Man wisse, von welcher Fledermaus-Gattung das Coronavirus gekommen sei und kenne den geografischen Ursprung des Erregers, er halte die Fledermaus aber nicht für die Quelle, sondern eher für einen Zwischenwirt, so der 48-jährige Forscher, der bereits 2003 an der Entdeckung des SARS-Virus beteiligt war.