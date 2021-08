New York, ade! Thiems US-Open-Traum geplatzt

Noch vor einer Woche hatte sich Thiem hoffnungsfroh gezeigt. Auf Instagram lächelte er, die abgelegte Schiene in der rechten Hand haltend, zuversichtlich in die Kamera. Nach dem Einriss in der Sehnenscheide schien‘s bergauf zu gehen. Training mit dem Racket war wieder angesagt - offenbar zu früh. Jetzt wurde publik, dass es für Domi heißt: zurück an den Start. Beim Training verletzte er sich erneut, das Tennis-Jahr 2021 ist für ihn Geschichte: US Open dahin, auch ein Start bei den Erste-Bank-Open in Wien ist wohl kein Thema.