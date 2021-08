Lewis Hamilton hat ein Model als neue Freundin

„Seit ein paar Jahren befreundet“

So soll Camila etwa auf einem Foto eines von Hamiltons Hemden tragen, als die beiden in seinem Haus in Colorado urlaubten. Auf einem anderen Bild mit Kendra ist sogar ein Siegerpokal des F1-Champs zu sehen. Außerdem hat Hamilton eines ihrer freizügigeren Fotos gelikt. Grund genug, um von einer Liebesbeziehung zu sprechen? Ein sogenannter Insider sagt „the sun“: „Sie sind schon seit ein paar Jahren befreundet - deshalb wohnt sie in seinem Haus und trägt sein Hemd.“ Wie auch immer ...