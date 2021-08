In Griechenlands Liga herrscht das geregelte Chaos

Schwab-Klub will das Double

Nicht nur an Meister Olympiakos Piräus. Sondern auch an „Vize“ und Cupsieger PAOK Saloniki um die Ex-Rapidler Stefan Schwab und Thomas Murg. Die morgen im Conference-League-Play-off Rijeka empfangen, in der Heimat das Double wollen. Indes probt AEK Athen mit Ex-Salzburg-Keeper Cican Stankovic den Aufstand, greifen der von Roter Stern verliehene Srdjan Spiridonovic und Patrick Salomon mit Atromitos an. Sechs Austro-Hellenen im geregelten Chaos - wird spannend!