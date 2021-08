Geld: Conference League & Europa League ähnlich

In dieser Woche stehen in den europäischen Fußball-Clubbewerben die Play-off-Hinspiele an. Damit geht es für die Vereine - darunter auch vier Clubs aus Österreich - finanziell ans Eingemachte. Denn schon mit dem Erreichen einer Gruppenphase lässt die UEFA Millionen springen. Die Unterschiede zwischen den ausgelobten Beträgen in der Europa League und der erstmals ausgetragenen Conference League sind dabei gering, wie aus einem Rundschreiben der UEFA vom Mai hervorgeht. Am meisten Geld gibt es freilich in der Champions League abzugreifen.