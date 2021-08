Vorfreude auf „Tosca“ mit Superstar Anna Netrebko

Anfängliche Zweifel „weggesungen“

Nun also die Rolle der Floria Tosca, die Opern-Göttin Netrebko noch gar nicht so lange im Repertoire hat. Erst im April 2018 sang sie in der New Yorker Met erstmals die Titelpartie der Puccini-Oper. Anfängliche Zweifel, ob sie für diese dramatische Rolle die ideale Besetzung sei, zerstreute sie bereits am damaligen Premierenabend - und danach mit jeder weiteren „Tosca“ ein wenig mehr. Das bislang unwidersprochene Fazit der Fachpresse: „Die Netrebko kann mit ihrer begnadeten Stimme und herausragenden Bühnenpräsenz alles.“ Mögen ihr andere Sopran-Rollen auch mehr auf den Leib geschneidert sein, allein ihre Darbietung der „Tosca“-Arie „Vissi d’arte“ (Ich lebte für die Kunst) begeistert das Publikum.