Steiermark: Wieder Millionenschaden durch Unwetter

In der Steiermark hat das jüngste Unwetter vom Sonntagnachmittag mindestens einen Schaden von 2,8 Millionen Euro verursacht, das teilte die Hagelversicherung am Montag in einer Aussendung mit. Besonders betroffen waren die Bezirke Murtal, Weiz und Leibnitz. Der Gesamtschaden durch Hagel in der Landwirtschaft beläuft sich heuer bereits auf 24 Millionen Euro.