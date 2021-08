Wahnsinns-MotoGP-Finish - Drama um Marquez

... und der Südafrikaner meisterte die letzten vier Runden auf nasser Strecke sensationell, während sich die Gruppe um Marquez, Bagnaia und Co. mit 50 Sekunden Rückstand auf den hinteren Punkteplätzen wiederfanden. Mit frischen Regenreifen blies die Gruppe zum Angriff und holten Platz um Platz gegen die Fahrer auf, die auf Trockenreifen draußen geblieben sind. Superstar Marc Marquez verlor zwei Runden vor Schluss aber sein Bike und viel an das Ende des Feldes zurück. Auch WM-Leader Fabio Quartararo verlor nach einem Fehler wertvolle Sekunden, belegte am Ende Rang sieben.