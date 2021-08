Einzigartiger Wasserspaß auf der Mur in Graz

Wassersport und Freizeitspaß, unterschiedlichste Mitmach-Angebote, Bootstouren, Schnupperkurse und noch vieles mehr – die Riverdays sind das neue Murfestival mitten in der Grazer City. Noch bis zum Sonntag, den 22. August, wird der Lebensraum Mur für alle seine Besucher erlebbar gemacht. Tauchen auch Sie ein in dieses Naturjuwel und Naherholungsgebiet in der Landeshauptstadt und lernen Sie die Stadt von einer ganz neuen, faszinierenden Seite und vom Wasser aus kennen.