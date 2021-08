Brücken-Neubauten: A9 vier Nächte lang gesperrt

In der Nacht von Samstag, 14. August, auf Sontag, 15. August, sowie eine Woche darauf von 21. auf 22. August ist die Fahrtrichtung Norden/Voralpenkreuz zwischen 20 und 5 Uhr früh gesperrt. In Richtung Süden erfolgen die Abbauarbeiten in den beiden Nächten von Samstag, 28. August, auf Sonntag, 29. August, sowie vom 4. auf den 5. September jeweils wieder zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr. Der Verkehr wird in dieser Zeit zwischen Kalsdorf und Wildon umgeleitet.