Geschmolzenes Plastik: Mutter und Kind verletzt

Die Zweijährige schaltete offenbar in einem unbeobachteten Moment eine Herdplatte in der Küche der Wohnung in der Hüttenbrennergasse (Bezirk Jakomini) ein. Auf dem Herd stand ein Messbecher aus Plastik, der in der Folge schmolz. Als die 23-jährige Mutter den Rauch bemerkte, wollte sie das geschmolzene Plastik schnell vom Herd entfernen. Dabei dürften Teile davon auf sie selbst und ihre Tochter gespritzt sein.