Film-Star schaut um sechs Uhr in der Früh Sturm

Stellvertretend für seinen Vater nahm Junior Swen Temmel den Dank entgegen und outete sich ebenfalls als großer Sturm-Fan: „Wenn wir daheim in Kalifornien sind, in Santa Monica, dann stehen mein Vater und ich um sechs Uhr in der Früh auf, um die Sturm-Spiele live in unserem Heimkino anschauen zu können.“ Swen Temmel hat sich in Hollywood ja längst einen Namen als Schauspieler gemacht, hat Streifen mit Superstars wier Robert DeNiro, Bruce Willis, Al Pacino oder Sylvester Stallone abgedreht.