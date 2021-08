Jetzt kehrt die Hitze nach Österreich zurück

Temperaturanstieg im Land um bis zu fünf Grad

Ein Bild, das sich auch in Zukunft in Österreich beobachten lassen wird, sofern sich in Sachen Klimaschutz nichts ändert. So warnte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Montag vor einem weiteren Anstieg der Durchschnittstemperaturen im Land um bis zu fünf Grad, einem weiteren Anstieg an Hitzetagen sowie Dürrephasen sowie Starkregenereignissen. Schneefall bis in die Niederungen könnte künftig der Vergangenheit angehören.