Simba & Co: Wie viel wissen Sie über Katzen?

Schon seit Jahrtausenden sind sie unsere treuen Begleiter in Form der lieben, verschmusten und manchmal ganz eigensinnigen Hauskatze oder als gefürchtete Jäger in der Wildnis. Seit 2002 wird jährlich am 8. August der Welttag der Katze gefeiert und gleichzeitig auch auf die Bedrohungen der großen Wildkatzen hingewiesen. So werden in zahlreichen Ländern heute noch Tiger, Löwen und andere Großkatzen gejagt. Auch in unseren Breitengraden werden Katzen noch immer ausgesetzt, wenn diese eine zu große Belastungen werden. Zeit einmal sich mit dem liebsten Haustier der Österreicher auseinanderzusetzen. Wie viele Punkte können Sie beim „Krone“-Quiz erreichen?