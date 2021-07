Das große Leid der „unerwünschten“ Katzen

Allein beim Aktiven Tierschutz in Graz sind binnen weniger Wochen 100 (!) teils gerade erst zur Welt gekommene Babys abgegeben worden. Besondere Härtefälle: 26 Katzerl (teils völlig verwurmt, verschnupft, ein absolutes Bild des Jammers) drohte der Besitzer umzubringen, sollten sie nicht sofort abgeholt werden. Weitere waren einfach ausgesetzt worden, zwei davon in einer Schachtel am Pannenstreifen auf der Autobahn bei Wundschuh.