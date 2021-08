Stadt rollt Schülern und Lehrern roten Teppich aus

Mit der Aktion werden gezielt Schüler ab 12 Jahren sowie – noch nicht geimpfte – Lehrer angesprochen. Wer älter als 18 Jahre ist, kann aus vier Vakzinen wählen. Jüngere müssen sich zwischen BioNTech/Pfizer und Moderna entscheiden. Wer nicht ins Austria Center kommen will, kann auch ein Impfzentrum der Stadt ohne Termin aufsuchen. Dort wird aber nur ein Vakzin verwendet. In der Wassermanngasse, Schrödingerplatz, Town Town, Schöpfwerk und Gasgasse ist es BioNTech/Pfizer. In der Martinstraße und Karmelitergasse gibt es Moderna.