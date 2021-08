Dadic beendet Siebenkampf auf Platz 8, Mayr 11.

Natürlich war dies nach London 2012 (21.) und Rio 2016 (25.) bei ihren dritten Olympischen Spielen ihre klar beste Platzierung. In Tokio aber hatte sie, inzwischen schon neben vielen Erfolgen auch Vize-Weltmeisterin im Hallen-Fünfkampf 2018 und EM-Dritte 2018, mehr erwartet. Neben dem Weitsprung hatte sie jedoch schon am ersten Tag im Kugelstoßen mit 14,11 m wertvolle Punkte für den Medaillenkampf verloren. Die Hürden hatte sie in 13,61, die 200 m in 24,33 mit einer soliden Leistung absolviert, ihr Hit waren so die 1,83 m im Hochsprung, nur zweimal war sie höher gesprungen - in der Halle mit 1,87 und 1,84.