Siebenkampf: Dadic verbessert sich, Mayr nun 18.

In der Morning Session hatte Ivona Dadic vor allem im Hochsprung aufgetrumpft. Nach ihrem Hürdensprint in 13,61 Sekunden war sie über 1,83 m gesprungen. Alle ihre sechs Höhen einschließlich der 1,83 m hatte sie im ersten Versuch gemeistert, womit selbst Insider nicht gerechnet hatten. Damit egalisierte sie ihre Freiluftbestleistung. Nur in der Halle war sie zweimal höher gesprungen (1,87 m und 1,84 m). In Tokio scheiterte Österreichs „Sportlerin des Jahres 2020“ erst an 1,86 m. Ivi: „Das war wirklich super! Die Hitze war heute extrem, aber mit der Kühlweste und Eis konnte ich mich noch gut abkühlen.“