Zwei Verletzte bei Brand in Feldbach

Kurz vor zwei Uhr in der Nacht auf Donnerstag wurden die Feuerwehren Feldbach, Gniebing und Rohr an der Raab alarmiert - auf einem überdachten Lagerplatz neben einem Wohnhaus in Feldbach ist Feuer ausgebrochen. Die Florianis waren mit insgesamt 27 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern.