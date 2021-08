Steirer verletzte eigene Mutter mehrmals - Haft!

Als die Frau den Sohn bemerkte, versuchte sie in die Wohnung zu flüchten und versperrte auch die Eingangstür. Der Mann stieg jedoch über ein offenes Fenster in die Wohnung und begann seine Mutter zu bedrohen. Laut Polizei zog der Mann die Oststeirerin an den Haaren, wodurch diese zu Sturz kam und sich leicht verletzte. Dennoch konnte die Frau zunächst aus der Wohnung in einen nahen Maisacker fliehen und die Polizei verständigen.