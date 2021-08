Motorradfahrer nach Unfall mit Traktor im Spital

Passiert ist es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr: Ein 46-jähriger Landwirt fuhr laut Polizei mit seinem Traktor auf der Weinebenstraße (L619) in Richtung Trahütten, hinter ihm fuhr ein weiterer Pkw. Als der Bauer in einen Feldweg einbiegen wollte, setzte er den Blinker - just in diesem Moment wollte ein 60-jähriger Motorradfahrer die beiden Fahrzeuge überholen.