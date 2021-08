Ab 19 Uhr LIVE: Vojvodina Novi Sad gegen LASK

Die „Athletiker“ nächtigen in Belgrad, fahren erst am Spieltag in die gut eineinhalb Autostunden entfernte Hauptstadt der autonomen Republik Vojvodina. „Wir haben schon Respekt. Novi Sad dockt immer wieder oben an, ist eine Spitzenmannschaft in Serbien“, sagte Thalhammer über den Gegner, der u.a. 2020 den Cupsieg holte und die Vorsaison hinter den Belgrader Clubs Roter Stern, Partizan und Cukaricki auf Platz vier abschloss.