Ibrahimovic bis ‘24 bei Bayern - aber nicht Zlatan

Sowohl Copado als auch Ibrahimovic sind in der kommenden Saison in der Bayern-U19 eingeplant - sie hätten laut Angaben der Campus-Führung allerdings zuletzt auch wiederholt im Zweier-Team und in der Kampfmannschaft mittrainieren dürfen. Auf dass Zlatan nicht der letzte Klassespieler mit dem Nachnamen Ibrahimovic heißen möge …