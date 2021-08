Schreiduelle bei Straßensperre am Europaplatz

Die Großbaustelle rund um das Verkehrskreuz am Europaplatz in St. Pölten zieht, wie berichtet, immer weitere Kreise: Seit gestern sind nun auch das Linzertor und die Linzer Straße gesperrt. In der Landeshauptstadt wuchert der verwirrende Schilderwald weiter. Bauarbeiter und Lenker lieferten sich bisweilen Schreiduelle