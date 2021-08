Ferienzeit ist Hochsaison für Diebe

Täter werden immer unverschämter

Ein tschechischer Urlauber konnte sogar beobachten, wie ein Dieb am helllichten Tag mit seinem Mountainbike in der Klagenfurter Innenstadt davon fuhr. Der dreiste Täter hatte einfach das Schloss des am Neuen Platz abgestellten Bikes geknackt. Auch auf den Parkplätzen vor dem Lorettobad und dem Strandbad in der Wörthersee-Ostbucht wurden binnen weniger Tage gleich mehrere Fahrräder gestohlen, obwohl auch diese durch Schlösser gesichert waren.