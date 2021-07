Zehntausende Impfdosen laufen in Deutschland ab

Ende Juli werden Tausende Dosen unbrauchbar

Doch nicht alle Vakzine, die ungenutzt in den Lagern herumliegen, können noch verwendet werden. Wie das Magazin „Spiegel“ recherchierte, werden in den nächsten Tagen Tausende AstraZeneca-Dosen ablaufen und vernichtet werden müssen. In Baden-Württemberg müssen Ende Juli 4000 Dosen in den Müll wandern, auch in Bayern geht es um eine vierstellige Zahl, in Schleswig-Holstein laufen bis 31. Juli 2480 Dosen ab. In Saarland sollen es dagegen sogar 6000 Dosen sein, denen der Verfall droht.