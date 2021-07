Straka mit Medaillenchancen in die Schlussrunde

Österreichs PGA-Tour-Ass Sepp Straka geht mit einer seriösen Medaillenchance in die Schlussrunde des Olympia-Golfturniers nahe Tokio. Der nach Runde eins führende Halbzeit-Vierte lieferte am Samstag in der dritten Runde eine „bunte“ 68er-Runde ab, liegt als geteilter Fünfter mit 11 unter Par aber nur drei Schläge hinter dem mit -14 solo vor Hideki Matsuyama führenden Amerikaner Xander Schauffele. Matthias Schwab (-5) ist hingegen wohl aus dem Rennen um Edelmetall.