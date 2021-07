Sensationelle Auftaktrunde von Golfer Sepp Straka

Wiesberger fehlt

Mit Bernd Wiesberger hat Österreichs in der Weltrangliste bester Golfer auf eine Teilnahme an den Spielen in Japan verzichtet, 2016 in Rio war der Burgenländer starker Elfter geworden. Nach den Männern folgt in Tokio auch noch das Damenturnier, mit dabei ist die Tirolerin Christine Wolf.